OAB-SP constata irregularidade da Anac em Congonhas

Uma blitz informal realizada na manhã desta segunda-feira, 2, por integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo OAB-SP no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, constatou que a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) está descumprindo a liminar do juiz federal João Batista Gonçalves. A liminar, concedida à pedido da OAB-SP, em ação civil pública, foi realizada em dezembro de 2008 e obriga a Anac a fiscalizar com rigor voos com atrasos superiores a duas horas e cancelamentos. O juiz ainda decidiu que a agência deveria acompanhar o processo de informação das companhias aéreas, que teriam de avisar com 2 horas de antecedência eventuais problemas, prevendo multa de R$ 10 mil ao dia por problemas que possam retardar ou impedir a partida do voo. No caso de atraso e cancelamento, a companhia teria de assegurar transporte, hospedagem, alimentação, guarda de objetos, suporte de comunicação, com multa de R$ 50 mil no caso de omissão. A vistoria foi feita por oito integrantes de duas comissões - Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-SP e Comissão de Fiscalização da Qualidade do Serviço Público. "Constatamos inúmeras irregularidades e o que mais nos deixou preocupados foi a omissão, tanto da Anac, quanto da Infraero em fiscalizar os atrasos dos voos", disse o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-SP, José Eduardo Tavolieri de Oliveira, Durante a fiscalização, os membros das duas comissões entregaram aos passageiros questionários para serem preenchidas com dados pessoais e dos voos, especificando horário de embarque previsto e real. E se foi notificado do atraso em algum momento. "Detectamos vários voos atrasados, sendo que alguns passageiros estavam conformados e outros surpresos com o conteúdo da liminar e com nossa vinda, especialmente constatando que a fiscalização estava sendo feita por advogados da OAB-SP e não pela Anac, como determinado pela Justiça e pela legislação vigente", afirmou Tavolieri. Para Tavolieri, algumas empresas continuam desinformando os passageiros, especialmente de que é somente depois de 4 horas de atraso que eles passam a ter algum direito, o que não é verdade". "Em um dos voos constava a informação em inglês e que a aeronave estava aguardando lista de espera. Sem dúvida, o objetivo disso é trazer desinformação para que o consumidor não exercite seu direito", lamentou Tavolieri. Ainda segundo ele, o passageiro deve fazer valer seu direito, quando violado, registrando qualquer irregularidade na Anac, ficando com uma cópia da sua reclamação, sem jamais entregar a funcionário do aeroporto o seu bilhete e seu tíquete de bagagem para que possa fazer prova judicial no futuro. Na avaliação de Anis Kfouri Júnior, presidente a Comissão de Fiscalização da Qualidade do Serviço Público da OAB-SP, a autorização é para que a Anac fiscalize, uma vez que já foi oficialmente notificada. "Estamos fazendo a fiscalização voluntária como parte interessada e fomos bem recebidos pela população, que nesse trabalho passou a tomar conhecimento da liminar. Temos de lamentar as dificuldades que encontramos de acesso às instalações do aeroporto, demoramos horas para entrar na sala de embarque, e ficou demonstrada a falta de estrutura, pois às 7h30 não tinha funcionário para nos atender e nem para dar cumprimento à medida liminar. Dessa forma, a Justiça acaba ficando desacreditada porque o juiz dá a decisão e na ponta falta cumprimento", ressaltou. Diante de todos os fatos apurados, a comissão decidiu levar ao conhecimento do juiz, sugerindo que ele faça uma fiscalização in loco do descumprimento da liminar. "Uma das questões mais graves foi o fato da própria funcionária da Anac desconhecer a liminar", ressalta Tavolieri. Participaram da blitz informal em Congonhas, os advogados Fábio Lopes Soares, Armando Sanches, Felipe Terranova, Lucila Tamielo de Souza, Halina Gabriela Bulinga, Jaciel da Silva Mello. Procurados, os assessores de imprensa da Anac não foram encontrados para comentar o caso. Já a Justiça Federal em São Paulo informou que a agência foi intimada no dia 22 de dezembro de 2008 para tomar conhecimento oficial da decisão. A mesma decisão saiu publicada no Diário Oficial no dia 19 de janeiro de 2009.