OAB-SP faz domingo 1ª fase do 135º Exame da Ordem A secção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) promove neste domingo a primeira fase do 135º Exame de Ordem no Estado. Prestarão a prova 18,87 mil bacharéis - 6,36 mil só na capital paulista, 1,06 mil no Grande ABC e 934 em Campinas, no interior paulista. A primeira fase do 135º Exame consiste numa prova objetiva, com cem questões de múltipla escolha com quatro alternativas cada. As matérias abordadas serão: direitos constitucional, civil, empresarial, penal, do trabalho, administrativo, tributário e processuais civil e penal, além do Estatuto da Advocacia e da OAB (regulamento geral e Código de Ética e Disciplina). Irão para a segunda fase, no dia 15, os candidatos que acertarem, no mínimo, 50% da primeira prova. A segunda etapa - exame prático - dispõe de cinco questões discursivas, além da redação de uma peça profissional. Nesta fase, todas as questões referem-se à área escolhida pelo candidato na ficha de inscrição. Relação de inscritos por cidade: Americana, 297; Araçatuba, 380; Araraquara, 283; Assis, 208; Barretos, 173; Bauru, 681; Bragança Paulista, 223; Campinas, 934; Espírito Santo do Pinhal, 150; Franca,284; Guarulhos, 499; Itapetininga,237;Jundiaí, 406;Marília, 360;Mogi das Cruzes, 412;Osasco, 831; Piracicaba, 454; Presidente Prudente, 375; Ribeirão Preto, 590; Santos, 859; São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, 1.064; São Carlos,175;São João da Boa Vista, 190; São José do Rio Preto, 879; São José dos Campos, 439; São Paulo - capital, 6.385; Sorocaba, 594; Taubaté, 332, e Tupã, 177.