OAB terá de fazer nova lista para preencher vagas no STJ

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) terá de escolher novos nomes para integrar a lista de candidatos à vaga do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aberta com a aposentadoria do ministro Antônio de Pádua Ribeiro em 2007. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, na terça-feira, o último recurso da OAB contra a decisão do STJ de não votar a lista com os nomes de pretendentes a um posto na corte. O julgamento pôs fim à crise que vinha se arrastando desde 2008.

Agora, de acordo com advogados, a OAB deve buscar nomes com mais experiência na advocacia ou com maior participação no dia a dia da instituição para compor as próximas listas. Uma possibilidade em estudo é permitir que conselheiros disputem a indicação para as vagas, o que não é permitido hoje.

A decisão sobre o que fazer após a decisão do Supremo só será definida na próxima reunião do Conselho Federal da entidade, em abril. "Nossa intenção é acabar com esse mal-estar entre o STJ e a OAB", disse o presidente da OAB, Ophir Cavalcante. "Mas a Ordem não vai abrir mão de suas indicações."

A crise entre STJ e os advogados foi aberta em fevereiro de 2008. Pela primeira vez desde que o tribunal começou a funcionar, em abril de 1989, uma relação de indicados foi recusada. Na sessão destinada à votação dos nomes, nenhum dos advogados que disputava a indicação obteve o mínimo necessário de votos.

Pelo regimento do Superior Tribunal de Justiça, os ministros deveriam promover novas votações até reduzir de seis para três os pretendentes à vaga. Depois, um dos três seria escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas os ministros encerraram a sessão: não escolheram os nomes, nem rejeitaram por completo a lista. O fato foi então comunicado à OAB.

O STJ nunca revelou, oficialmente, as razões que levaram os ministros a não votarem a lista. Reservadamente, integrantes da corte alegavam que alguns candidatos não tinham conhecimento ou experiência suficiente para integrar o tribunal. Afirmavam ainda que alguns eram muito jovens para ocupar o cargo - três candidatos tinham, à época, entre 36 anos e 38 anos. A idade mínima para integrar o STJ é 35 anos.

O presidente do STJ, Cesar Asfor Rocha, propôs ao ex-presidente da Ordem, Cezar Britto, uma saída negociada. Mas o OAB não abriu mão dos nomes e apelou para o Supremo.

Meses depois, uma nova vaga foi aberta - do ministro Humberto Gomes de Barros - e também deveria ser preenchida por um nome da advocacia. Como a primeira indicação ainda dependia da solução dessa crise, a OAB não fez novas indicações.

O STJ é composto por 33 ministros, sendo um terço das cadeiras ocupadas por juízes dos Tribunais Regionais Federais, um terço por desembargadores dos Tribunais de Justiça e um terço, em partes iguais, por advogados e membros do Ministério Público.

O efeito do conflito foi o desfalque do STJ. As duas vagas destinadas a advogados ainda permanecem em aberto. Em abril, com a aposentadoria compulsória do ministro Fernando Gonçalves, haverá uma terceira destinada à advocacia. O STJ tem convocado desembargadores para substituírem os ministros.

Somam-se às vagas duas cadeiras vazias no tribunal. No início do ano, a ministra Denise Arruda antecipou sua aposentadoria. Ainda não foi escolhido um substituto. Em julho de 2009, o ministro Paulo Gallotti também deixou a corte. O nome de seu sucessor deverá ser escolhido pelo presidente Lula.

Além dessas vagas, o STJ ainda está desfalcado pela ausência do ministro Paulo Medina, afastado do cargo desde que passou a ser investigado por suposto envolvimento em esquema de venda de sentenças. Nessa condição, Medina não pode ser substituído.