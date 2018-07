OAB/SP integrará exame nacional unificado em 2010 O exame unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que reúne o mesmo conteúdo e datas de todas as seccionais da entidade, passará a contar com um importante reforço. A Seccional Paulista da OAB decidiu se integrar ao plano de unificação depois de avaliar os resultados de outros Estados e considerar que as provas estão em um nível elevado em todo o Brasil. A participação paulista no exame unificado ocorrerá a partir de 2010. Os exames unificados passaram a ser aplicados em nível nacional desde junho de 2007, mas não contavam com a participação das seccionais de São Paulo e Minas Gerais. Com a adesão da OAB/SP, apenas os mineiros passam a aplicar as provas em datas e conteúdos diferentes do que os demais Estados. Para o presidente da OAB/SP, Luiz Flávio D''Urso, a inclusão de São Paulo no exame unificado permitirá uma visão mais realista da qualidade do ensino jurídico, assim como de suas distorções. "Somos um País com 1.088 cursos de direito e a cada dia o exame de Ordem vem se confirmando como uma necessidade para mensurar o conhecimento básico do bacharel que chega ao mercado de trabalho", afirma D''Urso. Amanhã, a OAB/SP realiza a segunda fase do seu último exame em nível Estadual. Onze mil e sessenta e três candidatos participam da prova. O número representa 48,97% dos 23.303 bacharéis que se inscreveram para a primeira fase do exame, realizada no dia 11 de janeiro. A expectativa é de que o conteúdo das provas e o gabarito só devam estar disponíveis entre quarta e quinta-feira da próxima semana no site da OAB/SP e a data de divulgação da lista de aprovados está prevista para 13 de março, após as 18 horas.