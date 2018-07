Oakmark diz ter vendido ações da Dell após decisão da Blackstone

A decisão da Blackstone facilitou os planos para a companhia fundada por Michael Dell fechar seu capital.

Em nota no site da Oakmark, o gerente de carteira William Nygren escreveu que a decisão do Blackstone "mudou nossa tese para ter papéis da Dell" porque, durante o processo de oferta do grupo de private equity, o Blackstone teria acesso a informações não-públicas.

"Considerando que eles tinham informações que não tínhamos, acreditamos ser prudente que eles estivessem certos" sobre o valor da Dell, escreveu Nygren.

A Oakmark disse que utilizará os recursos com a venda das ações da Dell para comprar "outras ações que acreditamos estar subvalorizadas", acrescentou.

Nygren é gerente de carteira de três fundos listados como acionistas da Dell, incluindo Oakmark Fund, Oakmark Select Fund e Oakmark Global Select Fund.

(Por Ross Kerber em Boston)