Obama acena a moradores em visita à favela Cidade de Deus

Ele também jogou bola com as crianças do local.

Acompanhado da mulher Michelle e das duas filhas, Obama passou cerca de 30 minutos na comunidade, que foi alvo de um rigoroso aparato de segurança incluindo homens do Exército e da polícia brasileiros e de agentes da segurança norte-americana.

Os acessos à favela foram fechados para veículos e a maioria dos moradores foi mantida numa área isolada da Fundação para a Infância e a Adolescência, onde houve apresentação de percussão e capoeira.

Na chegada, Obama estava em um veículo blindado, e quando se esperava que ele saísse de carro, o presidente caminhou por poucos metros e acenou para as pessoas que o aguardavam. Elas responderam com gritos de "Obama, Obama, Obama". Só depois ele saiu em comboio.

"Vimos o que a gente não imaginou que ia poder ver. Deu para ver o Obama completo. O sorriso dele é lindo, apesar de ser um homem casado", disse a manicure Valéria Caetano, de 31 anos, moradora do local.

A visita à favela Cidade e Deus, que ficou internacionalmente conhecida pelo filme do diretor Fernando Meirelles em 2002, foi o primeiro compromisso público de Obama no Rio, depois dos eventos formais em Brasília no sábado.

Ele ainda fará um discurso no Theatro Municipal, centro do Rio, previsto para as 15h, e ainda pode visitar o Corcovado.

Desde 2009 Cidade de Deus é uma das favelas do programa de polícia pacificadora do governo do Rio.

(Reportagem de Pedro Fonseca)