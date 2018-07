Obama acusa McCain de fazer 'calúnias'

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, acusou seu rival, o republicano John McCain, de querer se concentrar em "calúnias pessoais" em vez de falar sobre conteúdo. Obama fez o comentário um dia depois que a candidata a vice de McCain, Sarah Palin, o acusou de ter "ligação com terroristas". Em um comício na Carolina do Norte, o democrata disse que McCain está ignorando a atual crise financeira global e se concentrando em ataques desonrosos contra ele. E disse que iria continuar a concentrar sua campanha em lutar pela classe média e pelo crescimento da economia. Durante um discurso no sábado, Palin se referiu à relação de Barack Obama com William Ayers, um dos fundadores do grupo Weather Underground, que lançou uma campanha violenta contra a guerra do Vietnã e foi acusado por uma série de explosões nos EUA na década de 60. Obama era criança quando o grupo era ativo, mas foi parceiro do atual professor da Universidade de Illinois em uma equipe de conselheiros de uma instituição de caridade. O democrata negou qualquer associação com Ayers ou suas idéias, dizendo que os comentários de Palin eram ofensivos e falsos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.