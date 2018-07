Obama acusa Romney de ser ambíguo acerca da China

Há meses os dois candidatos presidenciais trocam farpas acerca de como lidar com a China -país que é o maior credor dos EUA, e um popular saco de pancadas durante as campanhas eleitorais norte-americanas.

Romney acusa Obama de ser brando demais com as práticas cambiais e comerciais de Pequim. Mas Obama, cujo governo na segunda-feira iniciou um processo contra a China na Organização Mundial de Comércio por causa de subsídios chineses ao setor automobilístico, disse que as atitudes do republicano durante sua passagem pela iniciativa privada contrastam com sua retórica.

"Ele ganhou dinheiro investindo em companhias que foram embora daqui para a China... Agora, não dá para se contrapor à China quando tudo o que você fez foi lhes mandar nossos empregos", disse Obama a cerca de 4.500 simpatizantes em Ohio. "Você pode falar bonito, mas eu sou de fazer, não só de falar", afirmou o presidente democrata, sob aplausos.

A campanha de Romney contesta a tese democrata de que o republicano, como executivo da firma Bain Capital, teria levado à transferência de muitos postos de trabalho para fora dos EUA.

"A credibilidade do presidente Obama nessa questão há muito tempo se esvaiu. Não vou esperar até os últimos meses da minha presidência para me contrapor à China, ou só fazer isso quando houver votos em jogo", disse Romney em nota.

"Desde o primeiro dia, vou adotar uma estratégia abrangente para confrontar as práticas comerciais injustas da China e para assegurar um terreno de jogo equilibrado, onde nossas empresas possam competir e vencer."

Ohio, onde há forte presença do setor automobilístico, é um Estado estratégico para as duas campanhas. Obama aparece ligeiramente à frente nas pesquisas feitas no Estado, que ele já visitou 12 vezes neste ano, segundo sua campanha.

A eleição nos EUA está marcada para 6 de novembro, mas alguns Estados aceitam a votação antecipada - no caso de Ohio, a partir de 2 de outubro. A campanha de Obama está empenhada em levar logo seus seguidores às urnas.

Historicamente, o Estado se alterna entre o apoio a democratas e republicanos. Obama venceu lá em 2008, derrotando o republicano John McCain nas cidades de Cincinnati e Columbus, onde o presidente fez comícios na segunda-feira.

