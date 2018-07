Obama alerta Coreia do Norte contra lançamento de foguete

"Caso a Coreia do Norte decida efetuar esta ação, vamos trabalhar com todos os parceiros interessados na comunidade internacional para tomar as medidas apropriadas para que a Coreia do Norte saiba que não pode ameaçar a segurança e a estabilidade de outros países com impunidade", disse ele em entrevista coletiva ao lado do presidente francês, Nicolas Sarkozy.

A Coreia do Norte prepara-se para lançar, entre sábado e quarta-feira, um foguete que, segundo o regime, servirá para colocar em órbita um satélite de comunicações, como parte de um programa espacial pacífico.

Os EUA e seus aliados asiáticos, no entanto, afirmam que se trata de um teste disfarçado do míssil de longo alcance Taepodong-2, o que é proibido por sanções da ONU em vigor desde um teste anterior, em 2006.

"A resposta até agora dos norte-coreanos tem sido não só de utilidade nula, como também recorreu ao tipo de linguagem que já levou ao isolamento internacional da Coreia do Norte na comunidade internacional durante muito tempo."

Obama não disse quais medidas a comunidade internacional poderia adotar, mas analistas duvidam que haja um novo pacote de sanções da ONU, o que enfrentaria resistência da China.

(Reportagem de David Brunnstrom e Tim Hepher)