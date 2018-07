Obama alerta para nova ''tragédia'' no Haiti

O presidente dos EUA, Barack Obama, reuniu-se ontem com seu colega haitiano, René Préval, alertando para a "grave" situação na qual se encontra o Haiti. Obama ainda advertiu que, com a chegada da temporada de chuvas, uma segunda catástrofe humanitária pode ocorrer no país, devastado pelo terremoto de 12 de janeiro, que matou mais de 200 mil pessoas e deixou 1,3 milhão de desabrigados. "O desafio agora é prevenir outra tragédia", disse Obama após o encontro.