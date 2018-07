Obama amplia vantagem sobre Romney para 46% a 43%, diz pesquisa

Divulgada algumas horas antes do segundo debate entre os candidatos, a pesquisa mostrou que o número de eleitores indecisos aumentou, indicando uma queda no apoio a Romney neste cobiçados grupo de eleitores.

O levantamento mostrou que Obama recuperou espaço depois da queda sofrida em consequência da participação ruim no primeiro debate presidencial.

Após aparecer atrás de Romney logo depois do confronto do dia 3 de outubro, Obama reassumiu a liderança no domingo e a aumentou em um ponto percentual a cada dia esta semana.

A pesquisa online com 1.846 prováveis eleitores foi realizada entre 12 e 16 de outubro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.

(Reportagem de Deborah Charles)