Obama anuncia equipe econômica com 'idéias novas'

O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou nesta segunda-feira os nomes que vão integrar a equipe econômica de seu futuro governo, que terá início no próximo dia 20 de janeiro. De acordo com o presidente eleito, os nomes indicados representam "as melhores mentes dos Estados Unidos" para "guiar" os americanos em meio à forte crise econômica que assola o país. Obama acrescentou ainda que sua futura equipe oferece "capacidade de avaliação e idéias novas". Entre as principais indicações está a de Timothy Geithner, de 47 anos, que atualmente preside o Federal Reserve (Banco Central) de Nova York e assumirá o Departamento do Tesouro, substituindo o atual secretário, Henry Paulson. Outro nome anunciado por Obama, durante entrevista coletiva em Chicago, foi o de Lawrence Summers, ex-presidente do Federal Reserve, que será diretor doConselho Econômico Nacional. Obama anunciou também a indicação da economista Christina Romer, da Universidade da Califórnia, como chefe do Conselho Econômico da Casa Branca, um órgão responsável por compilar dados relativos à economia do país. O quarto nome divulgado pelo presidente eleito americano foi o de Melody Barnes, que comandará o Conselho de Política Doméstica. Obama saudou sua principal indicação, a de Timothy Geithner, como sendo alguém que "conta com uma compreensão sem paralelos da crise econômica". Currículo Timothy Geithner já atuou no Departamento do Tesouro americano como subsecretário para assuntos internacionais durante a gestão de Bill Clinton, de 1999 a 2001. Geithner ingressou no Tesouro ainda em 1988, servindo, em diferentes funções, sob três presidentes. Após sair do Tesouro, ele ingressou no Fundo Monetário Internacional (FMI), onde trabalhou como responsável pela Política de Desenvolvimento do órgão até 2003. A partir de 2003, Geithner assumiu o comando do Federal Reserve nova-iorquino. Negociador Geithner teve um papel importante nas negociações que ocorreram antes de o banco de investimentos Lehman Brother decretar concordata e nos acordos que resultaram nos pacotes de auxílio à seguradora AIG. Os mercados econômicos reagiram positivamente na sexta-feira, quando a imprensa americana vazou a informação de que Geithner seria o novo secretário do Tesouro - o índice Dow Jones subiu mais de 6%. O principal desafio de Geithner será encontrar meios de atuar para conter a atual crise econômica que assola os Estados Unidos. Em um pronunciamento transmitido em emissoras de rádio no sábado, Barack Obama afirmou que a turbulência financeira poderá provocar a perda de milhões de empregos no ano que vem, se o governo não agir com rapidez. Obama disse estar elaborando um plano de estímulo econômico que será implantado ao longo de dois anos e que visa criar 2,5 milhões de novos empregos durante os dois primeiros anos do seu governo.