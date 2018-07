Obama anuncia nova proposta para a saúde

O presidente americano, Barack Obama, anunciou ontem uma nova versão de sua proposta de reforma da saúde, com orçamento estimado em US$ 1 trilhão nos próximos dez anos. A nova versão tenta fazer com o que o projeto de lei original siga adiante no Congresso, onde se encontra bloqueado há um ano pela dura resistência da oposição.

O documento - divulgado ontem no site da Casa Branca na internet - promete reduzir o custo dos planos privados de saúde para famílias e pequenas empresas, o que poderá facilitar a ampliação da cobertura médica nacional para 31 milhões de americanos atualmente excluídos do sistema.

Para seguir adiante, o Senado e a Câmara deveriam fundir seus respectivos projetos de lei. Este movimento de fusão está paralisado desde que os democratas perderam a maioria no Senado, no mês passado. Agora, Obama espera debater a nova proposta com líderes republicanos e democratas numa reunião de cúpula marcada para quinta-feira, em Washington.

O porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, desafiou os republicanos a, até lá, apresentar suas próprias emendas ao texto, publicamente. "Esperamos que os republicamos expressem suas ideias em seu site na internet. Ou nós mesmos poderíamos publicá-las com prazer no nosso site para que o povo americano encontre em algum lugar os parâmetros do que se discutirá na quinta-feira", desafiou Gibbs.

O deputado republicano Eric Cantor, considerado o número 2 da oposição no Congresso, criticou o texto da Casa Branca, por meio de uma declaração de seu porta-voz, Brad Dayspring. "O plano de Obama custa US$ 1 bilhão, dá ao governo o controle sobre as decisões pessoais sobre saúde e permite ao Estado fixar preços no mercado privado".

Pela proposta divulgada ontem, os EUA passariam a contar com uma instância federal que regularia "aumentos excessivos e outras práticas" abusivas que forem cometidas por empresas privadas de saúde em todo o território americano. A medida, que não estava prevista na versão original, busca aproveitar o descontentamento popular que surgiu nos EUA depois que uma seguradora da Califórnia anunciou um aumento de 39% em seu plano de saúde, dizendo que a alta no preço estava vinculada ao pacote de Obama para a área.

A proposta revelada ontem pela Casa Branca também promete "reduzir o déficit (americano) em US$ 100 bilhões nos próximos anos" e em dez vezes mais na década seguinte, "reduzindo os gastos governamentais supérfluos" com a saúde.

ECONOMIA

US$ 100 bilhões

É a promessa de redução do déficit público americano nos próximos dez anos, caso a reforma proposta ontem por Obama seja aceita pelos parlamentares

US$ 1 trilhão

É o que o governo espera reduzir de seu déficit com a reforma da saúde nos próximos 20 anos