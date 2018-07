Obama anunciará Joseph Biden como vice, diz CNN O candidato democrata à Presidência dos EUA, Barack Obama, escolheu o senador Joseph Biden como seu candidato a vice, de acordo com a CNN no sábado. A emissora americana citou várias fontes no Partido Democrata, porém sem fornecer os nomes. Biden, 65, é presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado e é altamente respeitado em questões internacionais. Obama deve anunciar ainda neste sábado sua escolha para parceiro de chapa após dias de suspense. Não foi confirmado imediatamente que Obama havia escolhido Biden. O senador por Delaware surgiu como forte possibilidade depois que três outros -- o senador por Indiana Ean Bayh, o governador da Virginia Tim Kaine e a senadora por Nova York Hillary Clinton -- teriam sido informados de que não foram escolhidos. Biden, um católico originalmente do Estado da Pensilvânia, garantiria não apenas experiência em política estrangeira mas fortes raízes na classe trabalhadora que ajudariam Obama a se conectar com esse setor antes da eleição de 4 de novembro, contra o republicano John McCain. O ABC News noticiou que o Serviço Secreto dos EUA, que protege os candidatos, havia enviado detalhes sobre proteção para Biden. A ABC e outros meios de imprensa reunidos do lado de fora da casa de Biden disseram que aparentemente seus familiares estão se reunindo no local. Ampliando o suspense para garantir o máximo impacto político, Obama afirmou na quinta-feira que havia tomado uma decisão. Ele planeja falar sobre sua escolha a partidários através de mensagem de texto por celular e email, provavelmente na manhã deste sábado.