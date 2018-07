Obama: após crise fiscal, Washington precisa mudar

Obama apontou ainda que, mesmo com o fim da crise, republicanos e democratas não irão concordar em tudo, mas devem encontrar áreas de conformidade. Ele está pressionando o Congresso para avançar na discussão sobre um orçamento, um projeto de lei agrícola e revisão da lei de imigração.

No pronunciamento republicano, o procurador-geral do Estado norte-americano de Virginia, Ken Cuccinelli, disse que a lei de saúde de é uma afronta às liberdades e que a sua implementação tem sido um constrangimento nacional. Cuccinelli é candidato a governador da Virginia. Fonte: Associated Press.