Obama apresenta Biden em comício em Illinois

Durante um comício realizado neste sábado em Springfield, em Illinois, nos Estados Unidos, o senador e pré-candidato democrata, Barack Obama, apresentou o senador Joseph Biden Jr. como seu companheiro de chapa à Presidência nas eleições de novembro. Foi o primeiro discurso que os dois senadores fizeram juntos desde que a escolha de Biden foi anunciada durante a noite no website da campanha de Obama e por uma mensagem de texto enviada aos correligionários. Obama disse que Biden é um "homem com um histórico notável e uma decência fundamental". Obama destacou as conquistas de Biden no Senado e sua experiência em política externa. "Ele é um especialista em política externa, com coração e valores enraizados com firmeza na classe média", afirmou Obama. O pré-candidato democrata também enfatizou o desejo de Biden por mudanças, apesar de seus 30 anos no Capitólio. "Durante décadas, ele trouxe mudanças a Washington, mas Washington não o mudou", disse Obama. O senador falou sobre a tragédia pessoal pela qual passou Biden há mais de 30 anos, dias antes de sua eleição ao Senado, quando sua primeira mulher e a filha deles morreram em um acidente de carro. Político veterano Após ser apresentado por Obama, Biden subiu ao palco e foi abraçado pelo pré-candidato à Presidência, sob aplausos do público. Biden é um veterano senador pelo Estado de Delaware e preside o comitê de Relações Exteriores do Senado. Ele chegou ao senado em 1972, com 29 anos de idade. Um mês após ter sido eleito, a mulher e filha de Biden morreram em um acidente de carro. A escolha de Biden está sendo vista como uma forma de trazer experiência política e conhecimento de política internacional para a chapa de Obama. O pré-candidato democrata, que está em seu primeiro mandato, tem sido alvo de críticas por supostamente ter pouca experiência política e escasso conhecimento de assuntos de política internacional. Política externa é também um dos assuntos nos quais o rival de Obama na disputa presidencial, o republicano John McCain, é visto por potenciais eleitores como mais experiente do que o democrata. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.