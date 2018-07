Obama assume responsabilidade por ataque a consulado na Líbia

"Eu sou o presidente e eu sempre sou o responsável", disse Obama durante um duro debate eleitoral com o seu rival republicano Mitt Romney na Hofstra University, em Hempstead, Nova York, a apenas três semanas da eleição.

As mortes em 11 de setembro do embaixador dos Estados Unidos e três colegas em ataques contra o consulado em Benghazi se tornaram um ponto crítico na campanha eleitoral de 2012, com os republicanos usando o caso para acusar Obama de fracasso em sua liderança.

O presidente repetiu sua promessa de caçar aqueles que estão por trás dos ataques, mas também alfinetou Romney por criticar inicialmente a reação do governo antes de que a completa dimensão dos danos e das vítimas fosse conhecida.

(Reportagem de Matt Spetalnick)