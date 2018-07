Obama aumenta vantagem sobre Romney na corrida eleitoral nos EUA

WASHINGTON - O presidente norte-americano, Barack Obama, aumentou para seis pontos percentuais a sua vantagem sobre o rival republicano Mitt Romney neste mês, já que os eleitores ficaram levemente mais otimistas com a economia, mostrou nesta terça-feira, 10, uma pesquisa Reuters/Ipsos.

A quatro meses das eleições, em 6 de novembro, Obama libera com 49 por cento dos eleitores registrados, contra 43 por cento de Romney. No mês passado, Obama mantinha uma vantagem de 1 ponto percentual sobre o ex-governador de Massachusetts.

A melhora no desempenho de Obama foi estimulada pelo aumento no otimismo em relação ao futuro, com uma queda de 5 pontos no número de norte-americanos que acreditam que o país está no caminho errado, para 58 por cento.

A aprovação de Obama subiu 1 ponto percentual, para 48 por cento, e o número de norte-americanos que desaprovam o trabalho do presidente caiu 3 pontos, para 47 por cento.