Obama busca eleitores com aplicativo para iPhone

A campanha do candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, está usando o iPhone para fazer propaganda política. Membros da equipe do democrata desenvolveram um aplicativo para o telefone da Apple que possibilita que seus apoiadores liguem para eleitores de outros Estados para fazer campanha. Veja também: Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA O software, que pode ser baixado de graça no site do democrata, tem uma opção "Call Friends" (ou "Ligue para amigos" em tradução livre) que ajuda a organizar contatos em Estados americanos onde a disputa entre Barack Obama e o republicano John McCain será mais apertada. O aplicativo grátis foi desenvolvido por voluntários em menos de três semanas. "Isto (o aplicativo) tem o potencial de ajudar na campanha", disse Jason Grigsby, um dos líderes do projeto. "O uso de tecnologia móvel para conseguir votos e fazer com que as pessoas se envolvam (com a campanha) é uma forma de causar mais impacto." Uma declaração a respeito do software no blog de Obama afirma que "esta ferramenta visa ajudar você a se envolver mais diretamente em nossa campanha para mudar o país". Segundo o blog, o dispositivo "Call Friends" vai "gerar milhares de contatos pessoais adicionais, que então serão transformados em votos." "Com apenas um mês pela frente, é mais importante do que nunca chamar seus amigos e familiares para garantir que eles se registrem e votem em Barack (Obama)", continua o blog em outro post. Privacidade O aplicativo também toma notas de quais amigos foram chamados, qual candidato eles apóiam e se eles precisam de um lembrete no dia da eleição. A página de Obama garante que nenhuma informação sairá do telefone, para que a privacidade dos amigos e do usuário do aparelho seja protegida. "Estamos no começo de uma nova onda de tecnologia móvel e estamos observando, com a campanha de Obama, como ele usa esta tecnologia", disse Raven Zachary, outro responsável pelo desenvolvimento do aplicativo. "Ter seus amigos organizados por Estados onde a disputa será mais acirrada é algo que nunca vi ser feito por qualquer outro político. É uma amostra do futuro da política", disse Declan McCullagh, correspondente político do site CNET. Em sua campanha, Obama já mostrou ser fã de tecnologia e ganhou destaque nos noticiários ao anunciar a escolha de seu vice, Joe Biden, com mensagens de texto pelo celular. Obama e o candidato republicano John McCain apelaram para a internet para arrecadar fundos de campanha, usaram o YouTube para divulgar propagandas e também o site de relacionamento Facebook. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.