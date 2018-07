Obama busca tranquilizar G20 sobre reformas financeiras

Cinco dias antes de receber uma reunião do G20 em Pittsburgh, Obama afirmou que as medidas tomadas desde que o grupo de países se encontrou pela última vez, em abril, em Londres, produziram "progresso real" para a superação da crise econômica global.

Contudo, Obama, na sua mensagem semanal de rádio e Internet, disse que só "estancar o sangramento" não é suficiente.

"Sabemos que temos muita coisa para fazer em conjunto com outras nações ao redor do mundo para fortalecer as regras dos mercados financeiros e assegurar que nunca de novo nos encontremos na situação precária que estivemos há um ano", declarou.

A reforma dos mercados financeiros será tema central da reunião do G20, que reúne os principais países desenvolvidos e em desenvolvimento do mundo, mas os avanços no Congresso norte-americano das propostas regulatórias de Obama têm sido lentos.

Buscando mostrar aos outros países que o seu governo fala sério quando diz que pretende superar as debilidades e excessos norte-americanos, tidos como responsáveis por detonar a crise global, ele afirmou que, "como a maior economia do mundo" os Estados Unidos "devem liderar não só com palavras, mas com exemplos".

Os líderes europeus do G20 foram os primeiros a defender restrições na "cultura de gratificações" para banqueiros. O tema parece tornar-se prioritário também para os Estados Unidos.

Larry Summers, principal conselheiro de Obama para temas econômicos, declarou que essas gratificações precisam ser recalibradas, para prevenir que não se repita o comportamento de risco que contribuiu para a crise.

Obama afirmou: "Não podemos permitir que os esquemas que produzem lucros rápidos e gordas gratificações para executivos prejudiquem a segurança de todo o sistema financeiro."