Obama buscará ajuda da China para tentar conter violência na Síria

A China se juntou à Rússia ao bloquear sanções da Organização das Nações Unidas contra o presidente sírio, Bashar al-Assad. Obama também discutiu a situação da Síria com o presidente russo, Vladimir Putin, durante a cúpula do G20 no México na segunda-feira.

Nesta terça-feira, Obama e o primeiro-ministro turco, Tayyip Erdogan, manifestaram a necessidade de uma transição política que encerre os 15 meses de repressão na Síria, afirmou a Casa Branca.

Os dois líderes, que também se encontraram no México, "discutiram a importância de avançar em direção a uma transição política na Síria que acabe com o derramamento de sangue e traga um governo que reflita o desejo do povo sírio", segundo comunicado da Casa Branca.

(Reportagem de Paul Eckert)