Obama cancela discurso na Cinelândia, deverá falar no Municipal

De acordo com a assessoria de imprensa da missão diplomática, o novo local do discurso de Obama ainda não foi definido, mas deverá ser o Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

A embaixada não especificou as razões que levaram à mudança do local do discurso do presidente dos EUA, que deve ocorrer na tarde de domingo.

Antes de ir ao Rio de Janeiro, Obama inicia sua visita ao Brasil em Brasília, onde terá encontro com a presidente Dilma Rousseff. O Brasil é a primeira parada do presidente norte-americano em um tour que inclui Chile e El Salvador,

(Por Eduardo Simões)