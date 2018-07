Obama cancela evento na Flórida para monitorar furacão

"Devido às condições climáticas deteriorantes na área de Washington, o presidente não vai comparecer ao evento de campanha hoje em Orlando", disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, em comunicado.

"O presidente vai retornar à Casa Branca para monitorar os preparativos para uma resposta antecipada ao furacão Sandy", disse.

O furacão Sandy, uma tempestade enorme que deve atingir a Costa Leste dos Estados Unidos neste domingo à noite, obrigou centenas de milhares de pessoas a deixarem suas casas.

Obama chegou à Flórida no domingo à noite, um dia antes do planejado, para tentar escapar do furacão. Ele participaria de um evento de campanha ao lado do ex-presidente Bill Clinton.

Clinton, que tem sido um popular cabo-eleitoral de Obama, vai participar do comício.

Obama voltaria para Washington às 14h (16h do horário de Brasília) desta segunda, mas a viagem foi antecipada para o período da manhã por medida de precaução.

O presidente entregou pizzas num escritório de campanha na Flórida no domingo à noite e disse a voluntários que o fardo aumentaria para eles, uma vez que terá que reduzir suas atividades de campanha nos próximos dias.

A Flórida é um Estado decisivo na eleição de 6 de novembro. Obama também cancelou eventos em Virginia e Colorado, outros Estados politicamente divididos, em consequência do furacão.

Apesar de ter cancelado eventos a pouco mais de uma semana da votação, Obama pode obter a oportunidade de dar uma resposta presidencial firme a um desastre natural.

O candidato presidencial republicano, Mitt Romney, também cancelou eventos de campanha como resultado da tempestade.