Obama canta em evento em Nova York

NOVA YORK - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, cantou os primeiros versos de uma conhecida canção em um evento realizado nessa quinta-feira, 19, em Nova York.

Pouco depois de subir ao palco do famoso Teatro Apollo, no Harlem, Obama agradeceu aos artistas que o precederam e cantou um trecho de "Let's Stay Together", de Al Green.

A platéia vibrou ao ouvir o presidente cantando. O evento foi realizado para coletar fundos para a campanha de Obama à reeleição.

Ouça a seguir a íntegra da canção, na voz de Al Green.

