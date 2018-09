Obama compara crise habitacional à Grande Depressão O pré-candidato democrata à Casa Branca Barack Obama comparou na terça-feira a atual crise habitacional do país à Grande Depressão durante evento de campanha em Missouri, um dos Estados estratégicos na eleição de novembro. O senador, já praticamente confirmado como vencedor da disputa interna democrata contra Hillary Clinton, disse que a precariedade nos regulamentos financeiros são um traço comum entre a atual crise econômica e a recessão vivida nas décadas de 1920 e 30. "Não acho que estejamos necessariamente indo na direção da Depressão", afirmou ele em resposta a uma pergunta, durante visita a uma confecção masculina. "Há algumas similaridades, porém, entre o que aconteceu no final dos anos 20 e começo dos 30 e o que está acontecendo agora, e a maior similaridade é como estamos lidando com Wall Street e o que está acontecendo nos mercados financeiros." Obama disse que a atual crise habitacional resulta de falta de regulamentação no setor de empréstimos e investimentos, cujas instituições acabaram vendo seu patrimônio pulverizado, o que levou o público ao pânico. "Como seu presidente, meu trabalho é [será] regulamentar o que acontece nos mercados financeiros para garantir que as pessoas não estão assumindo esse tipo de risco e que temos uma total transparência", afirmou. "Se fizermos isso, acho que podemos ficar bastante confiantes de que vamos evitar uma depressão." Obama repetiu seu apelo por medidas que ajudem as pessoas a evitar ações de despejo por inadimplência. Sua rival Hillary Clinton também apresentou propostas a respeito. (Reportagem de Jeff Mason)