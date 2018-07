Obama convoca Bibi e Abbas para impulsionar plano de paz

A Casa Branca anunciou ontem que o presidente americano, Barack Obama, terá uma reunião na terça-feira com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas. A reunião deve ser precedida por encontros bilaterais entre Obama e os dois líderes.

O presidente americano vem tentando levar Israel, palestinos e os países árabes para a mesa de negociações na Assembleia-Geral da ONU desta semana. Seu objetivo é anunciar a proposta de paz para o conflito nesse encontro. Mas há poucas perspectivas de um acordo.

Ao fim de uma semana de diálogo com autoridades israelenses e palestinas, o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, George Mitchell, voltou para Washington na sexta-feira de mãos vazias. Israelenses acusaram os palestinos de expressarem posições inflexíveis a Mitchell. Para a AP, o problema foi que Israel não aceitou as pressões dos EUA para congelar a expansão de assentamentos.

Ainda há falta de confiança dos dois lados. Israel só concorda em dar um passo adiante se os árabes - e não apenas os palestinos - tomarem iniciativas que aumentem a confiança. Seria o "ato Sadat", em referência à atitude do ex-presidente do Egito Anwar Sadat, que, depois de quatro guerras envolvendo os dois países, foi ao Knesset (Parlamento de Israel) para se pronunciar a favor da paz.

Israel não espera que apenas Abbas vá falar com os israelenses, uma vez que ele é visto como moderado, mas enfraquecido diante do crescimento do Hamas. Israel quer também que um líder árabe de peso, como o presidente sírio, Bashar al Assad, ou o rei Abdullah, da Arábia Saudita, se mostrem favoráveis à paz. Pelo menos, diz Israel, deveriam permitir o sobrevoo de aviões civis israelenses sobre os seus territórios como um primeiro sinal positivo.

Em artigo publicado no The New York Times esta semana, Turki al-Faisal, ex-embaixador da Arábia Saudita nos EUA e uma das principais autoridades de seu país em política externa, escreveu que os sauditas se recusarão a negociar com Israel e realizar o "ato Sadat" "até acabar a ocupação ilegal da Cisjordânia, da Faixa de Gaza, das Colinas do Golã e das Fazendas de Shebaa".

Ao assumir o poder, Obama, diferentemente de seus antecessores, decidiu se envolver rapidamente em uma solução para o conflito. O presidente se reuniu com líderes dos principais países da região, voltou a se aproximar da Síria e visitou o Cairo para fazer seu discurso para o mundo islâmico.

Estas iniciativas, porém, ainda não foram suficientes para reaquecer as negociações interrompidas desde 2000, a não ser por breves hiatos como os Acordos de Ácaba e as negociações de Anápolis, durante a administração do ex-presidente George W. Bush. Ambas iniciativas fracassaram.