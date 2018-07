Obama cria comissão para atacar déficit

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeou ontem uma comissão bipartidária para combater o "exorbitante" déficit fiscal e prometeu dar-lhe ampla margem de ação para pôr o país no caminho do equilíbrio fiscal.

"Tudo está em jogo. Assim é que as coisas vão funcionar", disse Obama, após nomear o ex-chefe da Casa Civil Erskine Bowles, um democrata, e o ex-senador Alan Simpson, um republicano, para liderar a comissão de 18 membros.

O comentário sugere que o grupo terá liberdade para considerar uma proposta de corte de gastos - que o presidente considerou extravagantes - e de aumento dos impostos.

Na campanha para a Presidência, Obama prometeu que as famílias com renda inferior a US$ 250 mil por ano não enfrentariam aumento de impostos, mas recentemente disse que não tem certeza se uma elevação de impostos para a classe média poderia ser considerada pela comissão.

O presidente encarregou a comissão de criar uma estratégia para equilibrar o orçamento, excluindo os pagamentos de juros, dentro de cinco anos. "Eu estou pedindo que eles produzam recomendações claras sobre como cobrir o custo de todos os programas federais até 2015 e melhorar significantemente o nosso cenário fiscal de longo prazo. Eu tenho total confiança que eles farão isso."

Obama disse que a comissão vai estudar opções para gastos e taxas, já que os parlamentares não conseguiram criar um painel no Congresso sobre o tema.

"No curto prazo, vamos tomar medidas para encorajar a criação de empregos, que continua a minha prioridade", disse "Ainda assim, não há dúvidas de que também vamos lidar com o dilema de longo prazo de um governo que, de forma rotineira e extravagante, gasta mais do que ganha."

A comissão é um modo de dar cobertura política tanto a Obama quanto ao Congresso, no caso de decisões impopulares - como aumentar impostos, para fechar o orçamento. Obama reconheceu a dificuldade, mas disse que a tendência precisa ser interrompida. "A política de lidar com déficits crônicos exige escolhas difíceis."