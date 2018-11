Obama cria polêmica com comentários sobre Iraque O candidato democrata àCasa Branca, Barack Obama, provocou polêmica na quinta-feira aofalar sobre seus planos de retirada do Iraque, dizendo primeiroque poderia "refinar" sua postura para depois declarar que nãohavia mudado de opinião. Obama viu-se obrigado a convocar uma segunda entrevistacoletiva em Fargo (Dakota do Norte) depois de ter inicialmentedeixado em aberto a possibilidade de rever o plano de retirardo Iraque todos os soldados norte-americanos nos 16 primeirosmeses de um eventual governo seu. "Permitam-me ser o mais claro possível. Eu pretendo colocarfim a essa guerra. No meu primeiro dia como presidente, vouconvocar os chefes das Forças Armadas e dar-lhes uma novamissão, que é a de acabar com a guerra", afirmou o candidato nasegunda entrevista coletiva. Mas acrescentou: "Eu seria um péssimo comandante-em-chefese não levasse em conta o que está ocorrendo no Iraque". Na entrevista coletiva anterior, o senador pelo Estado deIllinois havia dito que poderia "refinar" sua postura depois devisitar o país árabe. Obama, um opositor de primeira hora à guerra que fez dessapostura uma peça central de sua campanha, afirmou que nãoconcordaria com uma presença norte-americana de longo prazo noIraque, mas ressaltou que qualquer retirada deveria ocorrer deforma ordenada e com segurança. "Eu sempre disse que ouviria os comandantes presentes lá.Sempre disse que o ritmo da retirada seria ditado pelasegurança de nossas forças e pela necessidade de preservar aestabilidade", afirmou Obama a repórteres em Dakota do Norte. "Essa avaliação não mudou. E quando eu tiver a chance deencontrar-me com alguns dos comandantes presentes lá, tenhocerteza de que terei mais informações e continuarei a refinarminhas políticas." Depois de ser duramente criticado por seu adversáriorepublicano na disputa pela Presidência, John McCain, Obamaafirmou que viajaria até o Iraque e o Afeganistão ainda nesteano. Essa deverá ser sua segunda visita ao territórioiraquiano. McCain, senador pelo Estado do Arizona, é um proeminentedefensor da atual estratégia adotada pelos EUA no Iraque, e aquestão deve ocupar um espaço central na eleição presidencialde novembro. ATAQUE REPUBLICANO Obama disse que o comitê de campanha de McCain havia "feitode tudo" para convencer os repórteres de que o democrata tinhamudado de opinião. Os assessores do republicano lotaram ascaixas de e-mail de jornalistas sugerindo que Obama estavapreparando-se para adotar outra postura sobre o assunto. Os republicanos não perderam tempo em criticá-lo por suasdeclarações iniciais. "Parece não haver nenhuma questão a respeito da qual BarackObama não esteja disposto a mudar de postura para fins de obtervantagens políticas", afirmou Alex Conant, porta-voz do ComitêNacional Republicano. Segundo Obama, seus planos de retirar do Iraque uma ou duasbrigadas de combate por mês, no começo de seu governo, sempredependeram de qual será a situação daquele país. "Continuarei a reunir informações a fim de descobrir seessas condições permanecem as mesmas", disse. "Minha posturacontinua a ser a de que temos de garantir a segurança de nossasforças e a estabilidade do Iraque."