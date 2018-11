Obama critica foco exclusivo dos EUA sobre o Iraque O candidato democrata à Casa Branca,Barack Obama, disse na terça-feira que o foco exclusivo dos EUAsobre o Iraque está distraindo Washington de ameaças maisgraves, e por isso a guerra precisa acabar. "Essa guerra diminui nossa segurança, nossa posição nomundo, nossos militares, nossa economia e os recursos de queprecisamos para confrontar os desafios do século 21", diráObama segundo trechos de um discurso a ser proferido naterça-feira. "Por qualquer medida, nosso foco exclusivo e em abertosobre o Iraque não é uma estratégia sensata para manter aAmérica segura", acrescentou. Obama vem sendo acusado por seu adversário republicano,John McCain, de mudar suas opiniões a respeito do Iraque. Nasemana que vem, o democrata deve visitar o Afeganistão e oIraque, em datas não reveladas por questões de segurança. Críticos do democrata dizem que ele está pouco a poucoabrindo mão do cronograma que sugeria para retirar as tropas doIraque em 16 meses. Recentemente, ele disse que poderia"refinar" suas propostas com base em consultas aos comandantesmilitares. Mas Obama enfatizou que, embora esteja aberto a ajustestáticos, continua interessado no cronograma para retirar astropas de combate em 16 meses. "Esta guerra nos distrai de qualquer ameaça que enfrentemose de tantas oportunidades que poderíamos aproveitar", diz odiscurso. "Em vez de nos distrairmos das ameaças mais prementesque enfrentamos, quero superá-las." McCain criticou Obama por anunciar seus planos para oIraque antes de viajar ao país. O candidato republicanodefendeu que o rival democrata deveria primeiro ir ao Iraque eao Afeganistão e conversar com os comandantes militares. "O senador Obama partirá em breve para uma viagem aoexterior que inclui uma missão de reconhecimento do Iraque e doAfeganistão", dirá McCain segundo trechos escritos decomentários que fará no Novo México. "E percebo que ele estáfalando hoje do Iraque e do Afeganistão antes mesmo de terpartido." "Na minha experiência, missões de reconhecimento funcionamde maneira oposta: primeiro você avalia os fatos no terreno,depois apresenta uma nova estratégia", acrescentou. Pesquisa Washington Post/ABC News divulgada nasegunda-feira mostrou os norte-americanos muito divididosquanto às propostas dos dois candidatos para o Iraque. Enquanto47 por cento dizem confiar mais em McCain para dirigir aguerra, 45 por cento têm mais fé em Obama. Para 48 por cento, Obama tem condições de ser um bomcomandante-chefe das Forças Armadas. Outros 48 por centodiscordam. (Reportagem de Caren Bohan)