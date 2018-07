Obama dá aval a projeto polêmico de mesquita em Nova York

• Parentes de vítimas de atentado condenam mesquita no marco zero

"Como cidadão, e como presidente, acredito que os muçulmanos têm o mesmo direito de praticar sua religião como qualquer outra pessoa neste país," disse Obama provocando aplausos num evento em que estavam presentes diplomatas de países islâmicos e membros da comunidade muçulmana dos EUA, na sexta-feira.

"Isso inclui o direito de construir um local para preces e um centro comunitário numa propriedade privada no sul de Manhattan, de acordo com as leis e regras locais," disse ele, pela primeira vez entrando num debate nacional que esquentou nas últimas semanas.

No começo deste mês, uma agência da cidade de Nova York abriu o caminho para a construção do centro comunitário, que incluirá uma sala para preces, a duas quadras do local onde ficavam as torres gêmeas, derrubadas nos ataques de 11 de setembro de 2001.

Obama fez o discurso no jantar Iftar que ele promoveu na Casa Branca. Iftar é a ceia que os muçulmanos fazem quando terminam o jejum diurno que realizam durante o mês sagrado do Ramadã.

Aproximadamente 2.750 pessoas morreram nos ataques de 11 de setembro, quando terroristas da Al Qaeda seqüestraram dois aviões e os colidiram com as torres gêmeas do World Trade Center.

Muitas famílias de pessoas que morreram nos ataques estão organizando uma campanha emocional contra o centro comunitário, dizendo que é uma provocação que trai a memória das vítimas dos ataques.

Políticos conservadores como a ex-candidata à vice-presidência do partido Republicano Sarah Palin e o ex-presidente da Câmara americana Newt Gingrich, já pediram que o projeto fosse vetado.

(Redação por Jeff Mason e Ross Colvin, reportagem adicional por Emma Ashburn, edição por Bill Trott)