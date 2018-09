Obama dá grande passo em disputa democrata pela Casa Branca Barack Obama deu um grande passo à frente na disputa democrata pela candidatura à Presidência norte-americana, com uma vitória fácil na Carolina do Norte na terça-feira. Hillary Clinton prometeu continuar com a campanha, mesmo depois de uma vitória apertada em Indiana. Os resultados ajudam Obama a alargar sua vantagem em relação a Hillary. Faltam apenas seis votações para saber quem vai enfrentar o republicano John McCain nas eleições de novembro. Ambos candidatos estão otimistas com as primárias da semana que vem, em West Virginia, e no dia 20 de maio, em Oregon e Kentucky, mas Hillary quase não tem mais chances de mudar o curso da disputa. "Vimos que é possível superar a política da divisão e distração, que é possível superar os mesmos antigos ataques negativos que se tratam sempre de marcar pontos e nunca de resolver os nossos problemas", disse Obama ao comemorar a vitória em Raleigh, na Carolina do Norte. A vitória do senador por Illinois por 14 pontos na Carolina do Norte foi uma recuperação dramática após uma campanha tensa que começou no mês passado com uma grande derrota na Pensilvânia e da polêmica envolvendo comentários raciais do seu ex-pastor, o reverendo Jeremiah Wright. Obama, 46, parecia já ter os olhos na disputa contra McCain. "Pretendemos marchar como um Partido Democrata, unido por uma visão comum para este país", disse ele, que pode ser o primeiro presidente negro dos EUA. Os resultados indicam que Hillary perdeu sua melhor chance de diminuir a vantagem de Obama entre os delegados que ajudarão a escolher o candidato nas convenções do partido, em novembro. Ela venceu em Indiana por apenas 23 mil votos entre mais de 1,25 milhão de eleitores no Estado, mas prometeu continuar com a campanha. "É velocidade máxima rumo à Casa Branca", disse Hillary ao comemorar sua vitória, com o marido, o ex-presidente Bill Clinton, ao seu lado. "Temos um longo caminho pela frente, mas continuaremos a lutar." Hillary, 60, senadora por Nova York, pode ser a primeira presidente mulher dos EUA e em Indianápolis pediu aos partidários doações para manter a campanha, que tem arrecadado muito menos do que a de Obama. No início desta quarta-feira, ela rumava a West Virginia, onde as pesquisas mostram que ela está à frente nas intenções de voto para a disputa de 13 de maio. Uma contagem da MSNBC mostrou que Obama ampliou sua vantagem entre os delegados. Ele agora tem 1.876, contra 1.729 de Hillary. Para obter a nomeação, é preciso obter 2.025. Mas nenhum dos candidatos conseguirá vencer sem a ajuda dos superdelegados --quase 800 autoridades e oficiais eleitos do partido que podem escolher livremente o seu candidato. Os resultados de terça-feira derrubaram o argumento de Hillary de que ela tem mais chances de vencer McCain. Com apenas 217 delegados em jogo nas próximas seis primárias, ela não tem chances realistas de vencer Obama em número de delegados nem no voto popular. A disputa que se arrasta desde janeiro. (Reportagem adicional de Caren Bohan e Jeff Mason)