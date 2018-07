Obama declara vitória na disputa pela indicação democrata O democrata Barack Obama declarou em comentários que serão lidos mais tarde nesta terça-feira que será o candidato do partido à Presidência norte-americana, já perto do fim da sua árdua batalha com contra a rival Hillary Clinton. No discurso a ser lido em St. Paul, Obama elogia Hillary por inspirar milhões de eleitores e afirma que melhorou como candidato por ter concorrido contra ela. Ao falar das preocupações de que a disputa deixou os eleitores do partido divididos, Obama diz que é hora de os democratas se unirem para derrotar o republicano John McCain. "Vamos nos unir em um esforço comum para desenhar um novo caminho para a América", diz ele no texto. Obama rapidamente se volta para atacar McCain, afirmando que ele é parecido com o impopular presidente George W. Bush. Ele citou como exemplo a promessa de McCain de manter a atual estratégia de Bush no Iraque. "Nós devemos ser tão cuidadosos para sair quanto fomos descuidados para entrar --mas para começar nós precisamos sair. É hora de os iraquianos assumirem a responsabilidade pelo futuro deles", afirma Obama.