Obama defende compromisso com segurança de Israel

O senador e provável indicado democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta quarta-feira que, como presidente, firmará ''um compromisso inabalável com a segurança de Israel'' e que a segurança do país é ''sacrossanta''. O pronunciamento de Obama, o primeiro depois que se declarou vitorioso na disputa pela candidatura democrata à Casa Branca, foi feito na reunião da Aipac (Comitê Americano-Israelense de Assuntos Públicos, na sigla em inglês), uma associação dos Estados Unidos que faz lobby em defesa dos interesses de Israel. "Eu nunca farei concessões no que diz respeito à segurança israelense. Não quando ainda há vozes que negam o Holocausto, não enquanto terroristas seguem comprometidos com a destruição de Israel, não enquanto até livros didáticos no Oriente Médio negam que Israel sequer exista", disse. O discurso de Obama antecedeu um de sua rival na disputa à candidatura presidencial, Hillary Clinton, que também falou na reunião da Aipac. Retribuindo um elogio feito por Obama, que a chamou de ''amiga de Israel'', Hillary disse que sabe "que o senador Obama será um bom amigo de Israel". "Sei que o senador compartilha da minha visão de que o próximo presidente tem de dizer ao mundo que a posição americana é imutável. Os Estados Unidos estão ao lado de Israel agora e para sempre", disse Hillary. Hamas e Jerusalém Obama afirmou que "qualquer acordo com o povo palestino deve preservar a identidade de Israel como Estado judeu". Ele também defendeu que o Hamas, organização palestina que controla a Faixa de Gaza, deve ser "isolado, a menos e até que reconheça o direito de Israel existir e honre acordos passados." "Foi por isso que eu me opus às eleições palestinas de 2006 com o Hamas na cédula eleitoral. Israel e a Autoridade Palestina nos advertiram quanto a isso, mas este governo (do presidente americano George W. Bush) levou isso adiante." Se referindo a um dos pontos mais controversos das negociações entre palestinos e israelenses, Obama disse que Jerusalém deve permanecer "unificada". A Autoridade Palestina quer que o futuro Estado palestino tenha como capital Jerusalém Oriental, mas Israel não aceita isso. Irã No seu discurso à Aipac, Hillary Clinton mostrou afinidade com os pontos de vista defendidos por Obama, mas não defendeu uma possível negociação direta entre os Estados Unidos e o Irã, um dos pontos de discórdia entre os dois durante a campanha. A disposição de Obama em supostamente negociar com o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, levou a senadora a acusá-lo de ser ''ingênuo''. Mas, no seu discurso, o senador disse que o perigo representado pelo Irã "é grave, é real", e prometeu fazer "tudo em seu poder" para "eliminar" a ameaça representada pelo Irã e impedir que o país obtenha uma arma nuclear. A disposição de Obama para a diplomacia com o Irã também já rendeu fortes críticas por parte do potencial rival do senador na eleição geral, o republicano John McCain. Em seu discurso no encontro da Aipac nesta semana, McCain afirmou que ''um encontro com Ahmadinejad só iria nos oferecer tiradas anti-semitas e uma platéia mundial para um homem que nega o Holocausto''. ''O apoio deste país a Israel vai além das linhas partidárias", retrucou Obama no discurso desta quarta-feira, salientando que o compromisso americano com Israel deve ser demonstrado toda vez que Israel corra riscos. "O Hamas agora controla Gaza, o Hezbollah controla o sul do Líbano e está flexionando seus músculos em Beirute. E o Irã atualmente representa o maior risco a Israel em toda uma geração'', disse. De acordo com o senador, apenas recentemente alguns começaram a ver que a diplomacia pode ser um instrumento de pressão eficaz e não um sinal de fraqueza. ''Eles esquecem de Truman, Kennedy e Reagan e é hora de voltar a fazer com que a diplomacia americana seja uma ferramenta para o sucesso''. Obama acrescentou que o Irã ''não deve ter ilusões'' e que, se o país não abandonar suas ameaças a Israel, não renunciar seu apoio a terror e nem desistir de desenvolver armas nucleares, os iranianos irão provocar o seu próprio isolamento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.