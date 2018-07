Obama defende pacote ''que evitou 2ª depressão''

O presidente Barack Obama defendeu ontem o controverso pacote de estímulo à economia de US$ 787 bilhões, no dia em que a medida, chamada de Lei de Recuperação, completou um ano. Segundo Obama, o pacote criou 2 milhões de empregos e vai criar mais 1,5 milhão de vagas em 2010. Por causa da medida, a economia americana passou a crescer cerca de 6% ao ano, depois de encolher 6% ao ano, afirmou o presidente americano. "Nenhuma grande despesa é popular, especialmente em uma época em que estamos enfrentando um enorme déficit", admitiu Obama. "Mas é graças à Lei de Recuperação que não há mais possibilidade de uma segunda grande depressão."

O pacote tem sido duramente criticado por republicanos e é alvo de insatisfação por parte do eleitorado, que acha a medida ineficiente, desperdício de dinheiro e excesso de intervenção do Estado na economia. A Casa Branca está tentando melhorar a imagem do pacote e tenta demonstrar que a medida de estímulo fiscal salvou o país de uma recessão mais grave.

Obama aproveitou para alfinetar alguns legisladores republicanos, que criticaram duramente o pacote, mas depois aceitaram de bom grado as verbas destinadas a seus distritos. Eles disseram que a lei era um fracasso, "mas compareceram a inaugurações de obras que usavam o dinheiro do pacote", disse Obama.

Mesmo assim, republicanos continuaram criticando. "Neste um ano de pacote, mais de 3 milhões de empregos foram perdidos, bilhões de dólares foram desperdiçados e uma dívida sem precedentes será legada a nossos filhos - esses não são os resultados que a América queria ter", disse o deputado republicano Eric Cantor.

O grande problema é que, apesar de a economia ter voltado a crescer, o desemprego se manteve em um nível alto, de 9,7% segundo indicador mais recente. Antes de aprovar o pacote, o governo Obama havia dito que o desemprego não iria ultrapassar os 8% com a adoção do estímulo. Uma pesquisa CBS News/New York Times da semana passada mostra que apenas 6% dos americanos acreditam que o pacote tenha criado empregos.

"Parte da controvérsia é porque, apesar de todo o trabalho extraordinário tornado possível por causa do pacote, milhões de americanos continuam desempregados, então para eles o cenário ainda não parece ser de recuperação", admitiu Obama.

O pacote incluiu cortes de impostos para famílias, investimentos em infraestrutura e redução no custo de assistência médica para desempregados. Obama disse que o calendário de desembolsos do programa está sendo cumprido, com 70% das verbas programadas para serem gastas até outubro deste ano. Ontem, foram anunciadas mais medidas, como US$ 1,8 bilhão do Departamento de Transportes para 51 projetos de transportes em Estados e municípios.