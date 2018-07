Obama defende resposta unificada contra ação da Rússia na Ucrânia

A expectativa é que Washington e Bruxelas anunciem já nesta segunda-feira novas pessoas e empresas próximas ao presidente russo, Vladimir Putin, que serão afetadas por medidas punitivas, mas ainda não há consenso em relação a sanções econômicas mais abrangentes.

Durante visita à Malásia, o presidente Obama afirmou que qualquer decisão sobre sanções contra setores da economia russa dependeria de os Estados Unidos e seus aliados chegarem a uma posição unificada sobre o tema.

"Estaremos numa posição melhor para deter Putin quando ele puder ver que o mundo está unido, e que os Estados Unidos e a Europa estão unidos, e que isso não é somente um conflito entre Estados Unidos e Rússia", disse Obama à imprensa.

O impasse sobre a Ucrânia, uma ex-república soviética de cerca de 45 milhões de habitantes, tem levado ao pior momento das relações entre a Rússia e o Ocidente desde o final da Guerra Fria.

Obama declarou que a Rússia não "moveu um dedo" para fazer com que os rebeldes separatistas na Ucrânia cumprissem um acordo internacional para amenizar a crise.

"Na verdade, há fortes evidências de que eles estão estimulando as atividades no leste e no sul da Ucrânia", disse Obama.

Washington tem defendido de forma mais enfática do que Bruxelas as sanções contra a Rússia. Algumas autoridades norte-americanas têm mostrado certa impaciência com a resposta europeia.

Muitos países europeus se preocupam com os riscos de sanções mais duras, já que a Europa tem importantes laços econômicos com a Rússia e importa gás natural do país.

(Por Matt Spetalnick e Thomas Grove)