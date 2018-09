Obama derrota McCain na Virgínia, segundo Fox News O democrata Barack Obama obteve uma vitória no Estado de Virgínia na eleição presidencial desta terça-feira, derrotando seu rival John McCain e quebrando uma tradição de apoio aos republicanos de 40 anos na corrida à Casa Branca, de acordo com projeções da Fox News. Obama, senador por Illinois que pode se tornar o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, mantinha uma liderança estreita sobre McCain, segundo pesquisas de opinião realizadas antes da votação. Obama é o primeiro democrata a obter o apoio de Virgínia desde Lyndon Johnson em 1964. A vitória dá a Obama os 13 votos do Colégio Eleitoral e representa uma importante conquista de um Estado tradicionalmente republicano. Com o resultado, Obama se aproxima de obter os 270 votos do Colégio Eleitoral necessários para se tornar presidente.