Obama derrota McCain no crucial Estado da Pensilvânia O democrata Barack Obama obteve uma importante vitória sobre seu rival republicano John McCain na terça-feira na Pensilvânia, um dos três Estados pêndulos que têm tido um papel decisivo nas eleições presidenciais nos últimos 50 anos, segundo projeções de redes de TV. Era esperado que Obama vencesse na Pensilvânia, com várias pesquisas antes da votação dando a ele uma vantagem de dois dígitos sobre o adversário. Juntamente com Ohio e Flórida, a Pensilvânia tem desempenhado um importante papel nas eleições presidenciais por meio século. Nenhum candidato chegou à Casa Branca sem vencer em dois desses três Estados desde 1960. A vitória no sexto mais populoso Estado norte-americano deu a Obama os 21 votos dos Colégio Eleitoral, um grande passo em direção aos 270 necessários para obter a Presidência nos sistema eleitoral indireto dos Estados Unidos.