Obama destaca incentivo a energias limpas

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, destacou ontem, no 40.º aniversário do Dia da Terra, o uso de energia ambientalmente correta para a preservação do planeta. Ele também lembrou dos avanços feitos pelo país nessa área, nas últimas quatro décadas. Mas um novo relatório do governo mostrou que a participação dos produtos e serviços "verdes" na economia dos EUA não passou de 2% em 2007.

O Dia da Terra é celebrado desde 1970, ano em que o senador democrata Gaylord Nelson, representante do Estado de Wisconsin, no norte do país, chamou a atenção para a necessidade de ações a favor do meio ambiente. Hoje, esse chamado em defesa do planeta é celebrado em todo o mundo, mas os resultados práticos dessa preocupação ainda estão por aparecer.

"Devemos continuar trabalhando para tornar realidade o sonho de uma economia baseada nas energias limpas e entregar às nossas crianças um mundo mais limpo e seguro que aquele que encontramos", disse Obama em comunicado difundido pela Casa Branca.

O presidente americano também citou progressos no período, como a aprovação de leis que reprimem a contaminação da água, do ar e das paisagens naturais. Também prometeu aprovar uma legislação "exaustiva" sobre energia e ambiente, que "mantenha a salvo o nosso planeta", citando "um crescimento econômico a longo prazo".

Participação minúscula. Mas um relatório lançado anteontem pelo Departamento de Comércio do país indica que os produtos e serviços ambientalmente corretos tiveram participação de 1% a 2% na economia americana em 2007. Ou seja, passaram de US$ 371 bilhões a US$ 516 bilhões. O número de empregos verdes também foi modesto: as vagas ligadas a economia verde teriam ocupado apenas 1,5% do total do setor privado. A projeção é considerada otimista, pois um outro estudo, do Pew Environmental Trust, estima essa participação em apenas 0,5%.

Quase 80% dessas vagas estariam nas áreas de conservação de energia e controle da poluição. Apenas 2% dos empregos verdes estariam no campo das energias renováveis, diz o estudo do governo.

Ainda é cedo para ter uma noção da decisão de Obama de investir cerca de US$ 90 bilhões dos US$ 787 bilhões que compuseram o pacote de estímulo à economia no ano passado, pois os censos econômicos nos Estados Unidos são feitos apenas a cada cinco anos.

Nova legislação. Na segunda-feira, os senadores democratas John Kerry e Lindsey Graham e o independente Joe Lieberman pretendem apresentar uma proposta bipartidária para uma legislação centrada em produção de energia limpa e prevenção às mudanças climáticas que inclui a criação de 2 milhões de empregos e a redução de 2 milhões de toneladas de material contaminante na natureza.

Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos país, esse é o montante de equipamentos eletrônicos usados, que podem conter substâncias tóxicas como chumbo e mercúrio, jogados fora por ano.

No fim de semana, em Washington, o tema será lembrado em shows gratuitos de artistas como Sting. Também está previsto um discurso do reverendo Jesse Jackson, com a participação do cineasta James Cameron (Avatar) e da escritora Margaret Atwood. / THE GUARDIAN e EFE

CRONOLOGIA

Ações recentes

Março de 2001

Bush contra Kyoto

O então presidente dos EUA não ratifica o Protocolo

de Kyoto.

Novembro de 2007

Ação humana

Relatório do IPCC diz que ação do homem causou o

aquecimento global.

Maio de 2009

Automóveis

Obama anuncia regras mais severas para as emissões dos veículos automotores.