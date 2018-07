Obama determina aprovação de regras sobre células-tronco

As regras, divulgadas no início deste ano pelo National Institutes of Health, afrouxaram algumas exigências éticas que, segundo cientistas, podem ter lhes custado uma década de trabalho.

"Eu determino aos chefes dos departamentos executivos e agências que apoiam e conduzem pesquisas com células-tronco que adotem essas regras, da maneira mais extensa praticável à luz das autoridades e obrigações legais", disse Obama em comunicado.

Em março, Obama suspendeu as restrições a pesquisas com células-tronco embrionárias e pediu ao NIH que estabelecesse as regras. As limitações haviam sido impostas pelo ex-presidente George W. Bush.