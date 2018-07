Obama deve faturar candidatura à Casa Branca

O senador Barack Obama deverá conquistar nesta terça-feira os 2.118 delegados necessários para obter a indicação do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. A estimativa se deu através de pesquisas de boca de urna realizadas nos dois Estados americanos que foram às urnas nesta terça, Montana e Dakota do Sul, e, de acordo com informações da mídia americana. Se confirmado que o senador obteve a cifra de delegados que necessita, será a primeira vez que um negro é sagrado candidato à presidência dos Estados Unidos. Obama nasceu no Estado americano do Havaí. Sua mãe era uma americana branca, do Estado de Kansas, e seu pai, natural do Quênia. 'Número mágico' Ao longo do dia, as emissoras do país mostraram que o senador periodicamente foi se aproximando do que se convencionou chamar de ''o número mágico''. No início do dia, faltavam 40 delegados para ele completar a marca de 2.118. No final da tarde, relatos da rede CNN davam conta de que Obama estaria a seis votos de obter a indicação, sem contar os delegados de Montana e Dakota do Sul. Hillary de vice? A senadora e rival de Obama, Hillary Clinton, teria dito a correligionários que estaria ''aberta'' à possibilidade de ser a candidata a vice-presidente em uma chapa encabeçada por Obama. Os comentários de Hillary teriam sido feitos em uma teleconferência com um grupo de congressistas de Nova York, o Estado que ela representa no Senado. A congressista Nydia Velazquez conta que durante a teleconferência disse que Obama seria capaz de ganhar o voto de grupos eleitorais decisivos na eleição geral, como os hispânicos, se Hillary aceitasse ser a candidata a vice. A senadora teria respondido: ''Eu estou aberta a isso''. ''Ela disse que estaria disposta a fazer o que fosse necesário para garantir que nós vençamos e servir como vice-presidente seria uma das coisas que ela estaria disposta a fazer'', afirmou o congressista Charles Rangel, que, destoou de outros políticos afro-americanos ao optar por Hillary e não Obama. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.