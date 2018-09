Obama deve indicar primeiro procurador-geral negro dos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, deve indicar Eric Holder para o cargo de procurador-geral dos EUA, de acordo com notícias divulgadas pela imprensa americana. Se confirmada a indicação, Holder, de 57 anos, será o primeiro negro a ocupar a posição. Veja também: Aliado de McCain, Lieberman é mantido em cargo no Senado Organização planeja posse para 4 milhões de pessoas Bush articula permanência de funcionários-chave O gabinete de Barack Obama Principais desafios de Obama Quem são os eleitores de Obama Trajetória de Obama Cobertura completa das eleições nos EUA Entre as possíveis atribuições de Holder estará a desativação do campo de prisioneiros na base de Guantánamo, em Cuba, o que Obama apontou como uma das prioridades de seu governo. Holder serviu como sub-procurador-geral durante o governo Bill Clinton e atualmente trabalha em um escritório de advocacia. Ele é acusado de ser um dos que aconselharam Clinton a dar o perdão presidencial a Marc Rich, investidor acusado de crimes financeiros e evasão de divisas, no último dia de seu mandato presidencial, em 2001. Holder foi um apoiador de primeira hora da candidatura de Obama à Presidência e auxiliou na escolha de Joe Biden como vice em sua chapa. Nos últimos dias, há especulações de que Obama pretende oferecer o cargo de Secretário de Estado à sua antiga rival durante as primárias do Partido Democrata, Hillary Clinton. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.