Obama diz que emprego piora nos EUA até 2010

O presidente dos EUA, Barack Obama, em entrevista transmitida ontem, disse que todos os sinais apontam para a recuperação da economia norte-americana, mas que pode não haver criação de empregos suficiente até o ano que vem."Quero ser claro que provavelmente o quadro de empregos não vá melhorar consideravelmente, e pode até ficar um pouco pior, nos próximos meses", disse em entrevista a um programa da CNN.

"E nós provavelmente não vamos começar a ver criação de empregos o bastante para atender -à crescente população - até algum momento do ano que vem", disse Obama. Ele ponderou que 150 mil empregos devem ser criados por mês apenas para acompanhar o crescimento da população.

O presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, afirmou em 15 de setembro que a pior recessão dos EUA desde a Grande Depressão da década de 1930 provavelmente tinha terminado, mas a recuperação seria lenta e levaria tempo até mais postos de trabalho serem criados.

Em sinais de que a economia norte-americana está se recuperando, as vendas no varejo cresceram no ritmo mais acelerado em 3,5 anos em agosto e um indicador sobre atividade manufatureira no Estado de Nova York atingiu a maior alta em quase dois anos.

Obama procurou nas últimas semanas reforçar os sinais de melhoria da economia em uma tentativa de impulsionar sua popularidade, afetada em meio ao debate sobre seu plano de reforma do setor de saúde.

Na entrevista, Obama disse que deixará para Bernanke dizer se a recessão tinha terminado oficialmente ou não. Mas afirmou que o mercado financeiro estava trabalhando novamente e a indústria tinha acelerado a produção no mês passado: "Todos os sinais são de que a economia vai começar a crescer."

Obama declarou que os números de empregos tendem a ser o último passo da recuperação: "O outro problema é que perdemos tantos empregos, que compensar aqueles que já estavam perdidos vai exigir taxas de crescimento realmente altas", disse.

Obama vai a Pittsburgh durante a semana para receber os líderes do G-20, composto pelas maiores economias industrializadas e países em desenvolvimento."Isso é parte do que trataremos na reunião do G20 em Pittsburgh, garantindo que exista uma economia mais equilibrada", afirmou.

LONGE DO FIM

A crise global está longe de superada e os riscos permanecem apesar de sinais positivos, afirmou o membro do conselho do Banco Central Europeu Yves Mersch no sábado.

Mersch, presidente do Banco Central de Luxemburgo, também alertou sobre os riscos da manutenção da política de juros baixos, dizendo que as taxas devem voltar a uma estrutura mais normal quando a economia voltar aos trilhos.