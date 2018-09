Obama diz que está mais perto de vencer disputa com Hillary Barack Obama disse nesta terça-feira que sua grande vitória na Carolina do Norte sobre Hillary Clinton o coloca um passo mais perto de vencer a disputa pela nomeação do Partido Democrata, pouco depois de assessores dele preverem que a competição acaba em breve. "Eu quero agradecer às pessoas da Carolina do Norte por nos dar uma vitória em um Estado grande... e um Estado onde vamos competir para vencer se eu for o nomeado democrata para (disputar) a Presidência dos Estados Unidos", disse Obama em um comício depois dos resultados iniciais indicarem que ele venceu a primária da Carolina do Norte por ampla margem. O resultado da primária de Indiana ainda é considerado muito acirrado para prever, de acordo com a maioria das TVs norte-americanas, apesar de a CBS projetar que Hillary venceria. Obama parabenizou a rival por "aquilo que parece ser uma vitória dela no grande Estado de Indiana". Assessores de Obama consideraram a votação um sucesso para o candidato porque esperavam que ele conquistasse mais delegados do que Hillary na disputa pela nomeação democrata para enfrentar o republicano John McCain na eleição de novembro. "Eu acho que demos um outro grande passo na estrada aqui para terminar essa disputa e começar a campanha para as eleições gerais", afirmou o estrategista-chefe de Obama, David Axelrod. "Estamos nos aproximando da linha de chegada." Ele previu que Obama conquistaria a nomeação antes da convenção democrata em agosto.