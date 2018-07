Obama diz que notícias sobre negociação entre EUA e Irã 'não são verdadeiras'

Obama fez o comentário durante o debate eleitoral sobre política externa na noite de segunda-feira.

O jornal "The New York Times" publicou no sábado, citando funcionários do governo norte-americano não identificados, que negociações secretas entre os EUA e autoridades iranianas resultaram num acordo "em princípio" para manter conversas diretas.

"Essas notícias no jornal não são verdadeiras", disse Obama.

(Reportagem de Tabassum Zakaria)