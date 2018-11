Obama diz que sua viagem internacional tranquilizará eleitores O candidato democrata à Presidência dosEUA, Barack Obama, espera que sua visita à Europa e ao OrienteMédio convença os eleitores norte-americanos de que podemconfiar nele, afirmou em uma entrevista divulgada nasexta-feira. "Essa viagem me permitiu falar sobre algumas questõesfundamentais com as quais nos deparamos", disse Obama em umaentrevista exibida pelo canal de TV CNBC. "E também me permitiu enviar uma mensagem à populaçãonorte-americana de que as decisões que tomei e as decisões quetomarei são as decisões que resultarão em um maior grau desegurança para eles", acrescentou. Não se sabe exatamentequando a entrevista ocorreu. Obama tenta afastar alguns dos receios manifestados peloeleitorado norte-americano e responder a acusações feitas porseu adversário republicano, John McCain, de que ele carece, emquestões de política internacional, da experiência necessáriapara comandar os EUA. McCain é um veterano da Guerra do Vietnã e fez da segurançanacional o principal foco de sua campanha. Já o democrata de 46anos é senador em primeiro mandato pelo Estado de Illinois. Em um longo discurso proferido diante de 200 mil pessoas emBerlim, na quinta-feira à noite, Obama conclamou a Europa aficar ao lado dos EUA e ressaltou a importância de haverunidade em face dos novos perigos globais. "Nos últimos anos e desde o princípio desta campanha,acreditei piamente que não podemos resolver sozinhos osproblemas com que nos deparamos nos EUA", afirmou à CNBC. "Vamos ser mais eficientes se formarmos uma coalizãointernacional", disse. Repetindo a mensagem que divulgou no discurso dequinta-feira, Obama citou como áreas nas quais os EUA e aEuropa deveriam colaborar mais intensamente as mudançasclimáticas, as políticas energéticas, o Afeganistão e o Irã. O democrata, que foi recebido como uma estrela do rock nacapital alemã, viaja para Paris ainda na sexta-feira. Na semanapassada, ele visitou o Afeganistão, o Iraque e Israel. (Por Madeline Chambers)