Obama e Hillary passam nesta 3a pelas últimas prévias democratas Os pré-candidatos democratas Barack Obama e Hillary Clinton concluem na terça-feira sua histórica disputa pela vaga do partido nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, realizando duas prévias que podem ajudar o primeiro a selar sua vitória ao excluir a adversária da corrida, de uma vez por todas. Os democratas dos Estados de Dakota do Sul e de Montana depositam os últimos votos da intensa batalha pelo direito de enfrentar o republicano John McCain no pleito de novembro. Nas duas prévias, estão em jogo 31 delegados, dentre os vários já eleitos para participar da convenção do partido em agosto, em Denver. O senador Obama está a cerca de 40 delegados dos 2.218 necessários para conquistar a vaga de candidato e tornar-se o primeiro negro a concorrer à Presidência norte-americana por uma grande legenda. Obama poderia atingir essa cifra já na noite de terça-feira, dependendo do quão rapidamente conquistará o apoio dos quase 200 superdelegados que ainda não declararam seu voto na convenção -- os superdelegados são figuras de destaque do partido que têm a liberdade de votarem em quem desejarem. "Há vários superdelegados esperando pelas últimas prévias, mas eu acho que eles vão anunciar sua posição de forma bastante rápida depois disso", afirmou Obama a repórteres em Michigan, na segunda-feira. O deputado James Clyburn, da Carolina do Sul, terceiro mais importante democrata na Câmara dos Representantes (deputados) dos EUA e o negro mais poderoso do Congresso norte-americano, anunciou seu apoio a Obama na manhã de terça-feira. "Hoje, o processo chega ao fim", afirmou Clyburn ao programa "Today", do canal NBC. Outros membros da Câmara dos Representantes devem seguir o exemplo dele, afirmaram membros do partido. As urnas fecham em Dakota do Sul às 19h (22h em Brasília) e, em Montana, uma hora mais tarde. Os resultados devem ser anunciados pouco depois. Hillary e seu comitê de campanha enviaram sinais dúbios na segunda-feira a respeito de quanto tempo mais a senadora continuaria em uma corrida presidencial que inicialmente era apontada como franca favorita para vencer mas que hoje tem poucas chances de conquistar. Nesta terça-feira, a agência Associated Press afirmou que a pré-candidata diria nesta noite que Obama tem delegados suficientes para garantir a indicação do partido e que sua campanha havia terminado, citando dois funcionários importantes de seu comitê. Pouco depois, o chefe de campanha negou à CNN as informações da AP e disse que ela continuava no páreo. Em um evento realizado em Dakota do Sul, Hillary afirmou que o fim das prévias marcaria "o começo de uma nova fase da campanha", uma fase em que defenderia seus argumentos junto aos superdelegados, tentando convencê-los de que seria o melhor nome para enfrentar McCain em novembro. "A decisão ficará a cargo dos delegados encarregados de votar na convenção democrata. Nos próximos dias, vou defender meus argumentos junto aos delegados", afirmou Hillary. No entanto, o ex-presidente Bill Clinton, marido dela, deu sinais, na segunda-feira, de que previa o fim da disputa. "Esse pode ser o último dia em que estarei envolvido em uma campanha deste tipo", afirmou. Um dos maiores aliados de Hillary, o governador Ed Rendell, da Pensilvânia, disse ao canal CNN que, na quarta-feira e na quinta, defenderia o nome dela junto aos superdelegados.