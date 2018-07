Obama e Hillary se abraçam e prometem unir forças para eleição Os democratas Barack Obama e Hillary Clinton uniram forças na sexta-feira, em um evento de campanha organizado nos mínimos detalhes e durante o qual prometeram deixar para trás as desavenças surgidas durante a acirrada batalha das prévias democratas e cooperarem para colocar o senador na Casa Branca. Os ex-rivais se abraçaram, rasgaram seda um para o outro e prometeram unir o Partido Democrata para as eleições de novembro contra o candidato republicano, John McCain. "Hoje, estamos nos unindo em nome do mesmo objetivo --eleger Barack Obama como próximo presidente dos EUA", afirmou Hillary para uma multidão de cerca de 3.000 pessoas. "Nós disputamos palmo a palmo as acirradas prévias, mas hoje e em todos os dias daqui para frente ficaremos lado a lado em nome dos ideais que compartilhamos e dos valores que defendemos", disse a senadora e ex-primeira-dama. O evento conjunto, realizado uma área localizada ao lado de uma escola do ensino básico na cidade de Unity (unidade em inglês), no Estado de New Hampshire, é o primeiro em que eles aparecem lado a lado em público desde que Obama conquistou, no começo deste mês, a vaga da legenda no pleito presidencial. O senador pelo Estado de Illinois vem agindo cautelosamente ao cortejar Hillary e seus milhões de simpatizantes, muitos dos quais ainda se ressentem do resultado da batalha intrapartidária que se estendeu por 16 meses. "Nós fizemos história juntos", disse Obama, que pode se transformar no primeiro presidente negro dos EUA. Hillary tentava ser a primeira mulher a ocupar o posto mais alto do governo norte-americano. O agora candidato afirmou que a ex-adversária serviu como inspiração para milhões de mulheres, entre as quais as duas filhas dele próprio. "Nós derrubamos barreiras que continuavam firmemente de pé desde a fundação desta nação", afirmou. O democrata observou que a cidade de Unity havia divido seus votos meio a meio durante as prévias de 8 de janeiro, em New Hampshire --107 votos para Obama e 107 votos para Hillary. "Agora, nós olhamos para isso como 214 votos em nome de mudanças nos EUA", disse Obama. DE UM PONTO DE VISTA PRIVILEGIADO No começo desta semana, o senador afirmou a repórteres que esperava ver no evento de Unity um sinal de que senadora participaria de forma ativa da campanha para levá-lo à Casa Branca. Hillary, que ingressou nas prévias em janeiro de 2007 como franca favorita, enfrentou Obama até a última votação do Partido Democrata, no dia 3 de junho, em meio a uma disputa que deixou ressentidos alguns dos simpatizantes dela --em especial parte das mulheres que formavam o núcleo dos eleitores da então pré-candidata. Continua impossível determinar se Obama conseguirá ou não atrair esse eleitorado, mas muitas pesquisas de opinião mostram-no solidificando o apoio entre os democratas nas últimas semanas e assumindo uma clara vantagem nacional em relação a McCain. Hillary, que voltou para sua cadeira no Senado, em Washington, nesta semana pela primeira vez desde que saiu das prévias democratas, no dia 7 de junho, teceu vários elogios a Obama. "Eu vi a candidatura dele de um lugar privilegiado", afirmou. "Eu vi a força e a determinação dele, o encanto e a coragem dele." Em um encontro reservado ocorrido em Washington, na quinta-feira à noite, Hillary apresentou Obama aos maiores fornecedores de verbas da campanha dela. Obama já havia pedido a seus maiores doadores que ajudassem a senadora a pagar uma dívida de 10 milhões de dólares que a então pré-candidata contraiu ao custear sua campanha.