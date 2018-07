Obama e McCain ampliam vantagem para prévia desta terça

O pré-candidato democrata Barack Obama aumentou para 13 pontos percentuais sua vantagem sobre Hillary Clinton pouco antes de se iniciar a votação nas prévias de New Hampshire, revelou uma pesquisa da Reuters/C-Span/Zogby divulgada nesta terça-feira, 8. Veja também: Eleitores dão início à primária de New Hampshire Derrota pode enterrar pretensão de Hillary McCain aposta em New Hampshire Obama ultrapassa Hillary em New Hampshire Obama: jovens garantiram vitória Patrícia: o príncipe e a desolação branca Cobertura completa das eleições nos EUA Conheça os pré-candidatos O senador republicano John McCain, do Arizona, também ampliou sua distância em relação ao ex-governador de Massachusetts Mitt Romney, ficando com 36% contra 27% das intenções de voto após vários meses de uma intensa campanha no Estado. Obama continuava aproveitando-se do empurrão conferido pelo seu desempenho nas prévias de Iowa, na semana passada, quando ele e o republicano Mike Huckabee obtiveram vitórias surpreendentes, deixando para trás os adversários Hillary e Romney. Obama, um senador de Illinois que pode se tornar o primeiro presidente negro dos EUA, liderava as pesquisas com 42%das intenções de voto, contra 29% para Hillary, antes apontada como o principal nome das prévias democratas. O ex-senador pela Carolina do Norte John Edwards aparecia em terceiro lugar, com 17%. "Obama continua na ascendente e não está perdendo gás. Ele experimentou um outro dia em que tudo deu certo", afirmou John Zogby, um especialista em pesquisas. O pré-candidato aparecia à frente de Hillary em todos os grupos de eleitores com exceção das mulheres e dos norte-americanos com mais de 65 anos de idade. E afastava-se da senadora de Nova York entre os eleitores democratas de base. "Foi assim também que ele se saiu nas últimas horas de Iowa", afirmou Zogby sobre Obama. A pesquisa realizada com 862 eleitores democratas em potencial e 859 eleitores republicanos em potencial coletou dados entre sábado e segunda-feira. A margem de erro dela é de 3,4 pontos percentuais. As prévias de New Hampshire, na terça-feira, representam o próximo campo de batalha no processo de escolha dos candidatos republicano e democrata para a eleição presidencial de novembro, quando os EUA escolherão o sucessor do atual líder do país, George W. Bush. O processo acontece em cada Estado separadamente. Tanto Hillary quanto Romney vêem-se sob pressão para reavivar suas campanhas após um desempenho decepcionante em Iowa. Uma segunda derrota pode manchar-lhes ainda mais a imagem. Hillary, ex-primeira-dama do país, ficou em terceiro lugar em Iowa. Romney, que antes liderava as pesquisas para Iowa e New Hampshire, ficou em segundo.