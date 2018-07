Obama e McCain defendem solução privada para Lehman

Os candidatos à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama e John McCain, apóiam uma solução de mercado para o Lehman Brothers, e defendem que um socorro governamental com dinheiro dos contribuintes seja evitado, disseram assessores das duas candidaturas neste sábado. Falando a jornalistas em teleconferência, Jason Furman, assessor do democrata Obama, foi perguntado se o candidato apoiaria uma ajuda do governo ao Lehman . "O senador Obama acredita que deve haver uma solução privada para os problemas do Lehman. E, diferentemente do caso do Bear Stearns, o Federal Reserve agora tem um instrumento especial de crédito que pode evitar uma corrida mais ampla no mercado", disse. Um assessor do republicano McCain afirmou que o uso de dinheiro dos contribuintes deve ser evitado. "Eu não ouvi nenhuma proposta com o dinheiro dos impostos... e obviamente essa não é a primeira opção de ninguém", disse Douglas Holtz-Eakin à Reuters.