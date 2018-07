Obama e McCain mantêm crise financeira no centro da campanha O candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, propôs na segunda-feira reformas contra práticas que levaram os Estados Unidos à pior crise financeira desde a Grande Depressão, enquanto seu rival republicano, John McCain, promoveu suas próprias medidas e acusou o adversário de indecisão. McCain retomou sua proposta, feita na semana passada, de criar uma comissão independente para supervisionar o pacote de ajuda a Wall Street, que pode alcançar 1 trilhão de dólares. Ele afirmou que o secretário do Tesouro, Henry Paulson, acumula poder demais nesta crise. "Este arranjo me deixa profundamente desconfortável", disse McCain num evento da comunidade irlandesa em Scranton, na Pensilvânia. "Quando se fala em 1 trilhão de dólares em dinheiro do contribuinte, não basta [dizer] 'confiem em mim'." Na semana passada, o governo Bush pediu ao Congresso autorização para gastar até 700 bilhões de dólares na compra de títulos "podres", a fim de recuperar a confiança no sistema financeiro. Os dois candidatos evitam se intrometer diretamente na negociação do pacote, mas a crise domina a campanha desde a semana passada. O resultado nas pesquisas, até agora, foi ligeiramente favorável ao democrata. Em comício em Wisconsin, Obama disse que evitaria outra crise controlando a influência dos lobistas, fortalecendo as agências reguladoras e tornando o governo mais transparente. "Não importa qual solução finalmente decidamos nesta semana, é absolutamente imperativo que comecemos a trabalhar imediatamente na reforma da política quebrada e do governo quebrado que permitiram que esta crise acontecesse", disse ele a 6.000 simpatizantes em Green Bay. Segundo Obama, uma "ética da irresponsabilidade" tomou conta do governo, e McCain, que em sua longa carreira política sempre foi contra o excesso de regras, é parte desse problema. "Quando se trata de campanha regulatória, o senador McCain lutou repetidamente contra as regras de tráfego do bom-senso que poderiam ter evitado esta crise", afirmou. McCain sugeriu que uma comissão bipartidária estabeleça os critérios pelos quais uma empresa poderia receber ajuda do governo. Ele sugeriu como integrantes o bilionário investidor Warren Buffet -- que apóia Obama -, o ex-pré-candidato republicano a presidente Mitt Romney e o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, sem partido. O republicano disse que protegeria o mercado financeiro, mas sem deixar que mutuários percam suas casas, e alfinetou Obama por não apresentar sugestões na atual crise. Obama diz que só o fará depois que o Congresso chegar a uma solução. "Em um momento de crise, quando é preciso liderança, o senador Obama simplesmente não cumpriu. E a verdade é que não temos tempo de esperar a contribuição do senador Obama para agir." As duas campanhas estrearam novos anúncios atacando-se mutuamente. McCain retratou Obama como sendo fruto da corrupta máquina política de Chicago, e os democratas disseram que o republicano quer desregulamentar o setor de saúde da mesma maneira que aconteceu com o setor financeiro. (Reportagem adicional de Ellen Wulfhorst na Pensilvânia)